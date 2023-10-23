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枝仔冰▶吃~到~飽! 溫暖的火鍋，只缺它收胃，這就訂位：https://bit.ly/iceeatfull
千呼萬喚始出來 22:02還是要再次幫大家慶祝生日快樂囉！
嚴選新鮮食材、新鮮肉品，堅持好品質。簡單卻又不簡單的快煮鍋，讓你可以盡情享用屬於自已的美味食刻。
集團理念
堅持健康與安心，把所有的客人，都當成我們自己的家人！
利河伯食創重視每一份食材的健康與安全，重視每一位客人食用的新鮮與開心！旗下現有兩大品牌「22:02火鍋．樂活」、「用六快煮鍋」，持續為所有朋友們，帶來最安心最美味的安心餐點
了解利河伯
吃法比較
一種火鍋，兩種吃法！
單點消費
單點店
精緻美食-精挑細選！
專門設計給對飲食極度挑惕的你，吃的每一個都是我們精心擺盤並且現場切下的精緻朔源食材，講究的不只是吃，而是整個用餐的體驗，若你追求體驗，到單點店就對了！
- 消費方式
- 以菜單上所提供的品項單點精緻食材，吃多少點多少！
- 提供分店
- 八德、微風、新莊、美麗華、南港citylink
吃到飽消費
吃到飽店
方案隨選，霸氣吃到飽！
專為22:02的忠實顧客設計，共有暖心、陶醉與霸道三種不同的方案，讓你火鍋吃到爽吃到翻！不怕你吃多！只怕你餓到！絕對吃到飽不用擔心吃多少的好夥伴們一起前往的吃到飽22:02!
- 消費方式
- 選定一種方案，隨你吃到飽！
- 提供分店
- 林口A9店
旗下品牌門市資訊
今天想來點鍋嗎~全北分店隨時預約！
- 【八德店】單點店面
- 台北市松山區八德路四段17巷7號
- 電話：02-2748-2202
- 線上訂位
- 【南港店】
- 台北市南港區忠孝東路七段369號C棟10樓
- 電話： 02-2785-2202
- 線上訂位
- 【美麗華店】
- 台北市中山區敬業三路20號3F
- 電話：02-8501-2220
- 線上訂位
- 【微風店】
- 台北市松山區復興南路一段39號7F
- 電話：02-8773-2200
- 線上訂位
- 【新莊店】
- 新北市新莊區中港路620巷8-1號
- 電話：02-8522-0987
- 線上訂位