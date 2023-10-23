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最新消息

最優惠的活動、最好康的火鍋消息全都在這邊唷！
22:02 樂活‧火鍋 年菜訂購
22:02 樂活‧火鍋 年菜訂購

2202火鍋樂活吃到飽
吃到飽的除了火鍋，現在枝仔冰也吃到飽囉

枝仔冰▶吃~到~飽! 溫暖的火鍋，只缺它收胃，這就訂位：https://bit.ly/iceeatfull

幾歲就送幾片肉
生日活動大放送，幾送就送幾片肉

千呼萬喚始出來 22:02還是要再次幫大家慶祝生日快樂囉！

用六快鍋
一個人吃火鍋也很夯，火鍋新寵兒「用六」上市啦！

嚴選新鮮食材、新鮮肉品，堅持好品質。簡單卻又不簡單的快煮鍋，讓你可以盡情享用屬於自已的美味食刻。

品牌焦點產品
22:02顛覆你對火鍋的了解，挑戰你的味蕾
22:02 火鍋樂活
22:02樂活火鍋
22:02logo
我們堅持 - 給您一鍋大自然每一個食材都傳達著22:02的美味堅持
熱門產品
特色蔬菜醬

特色蔬菜醬

秘制滷味六寶

秘制滷味六寶

職人手工蛋餃

職人手工蛋餃

吃法比較
一種火鍋，兩種吃法！
22:02單點消費 22:02吃到飽消費
22:02logo單點消費
22:02視覺圖
單點店
精緻美食-精挑細選！

專門設計給對飲食極度挑惕的你，吃的每一個都是我們精心擺盤並且現場切下的精緻朔源食材，講究的不只是吃，而是整個用餐的體驗，若你追求體驗，到單點店就對了！

消費方式
以菜單上所提供的品項單點精緻食材，吃多少點多少！
提供分店
八德、微風、新莊、美麗華、南港citylink
觀看單點菜單
22:02logo吃到飽消費
22:02logo背景
吃到飽店
方案隨選，霸氣吃到飽！

專為22:02的忠實顧客設計，共有暖心、陶醉與霸道三種不同的方案，讓你火鍋吃到爽吃到翻！不怕你吃多！只怕你餓到！絕對吃到飽不用擔心吃多少的好夥伴們一起前往的吃到飽22:02!

消費方式
選定一種方案，隨你吃到飽！
提供分店
林口A9店
觀看吃到飽菜單
旗下品牌門市資訊
今天想來點鍋嗎~全北分店隨時預約！
22:02 單點店 22:02 吃到飽店
【八德店】單點店面
台北市松山區八德路四段17巷7號
電話：02-2748-2202
線上訂位
【南港店】
台北市南港區忠孝東路七段369號C棟10樓
電話： 02-2785-2202
線上訂位
【美麗華店】
台北市中山區敬業三路20號3F
電話：02-8501-2220
線上訂位
【微風店】
台北市松山區復興南路一段39號7F
電話：02-8773-2200
線上訂位
【新莊店】
新北市新莊區中港路620巷8-1號
電話：02-8522-0987
線上訂位
22:02店內圖
【林口A9】吃到飽店
新北市林口區文化三路一段2號2樓
電話：02-2609-2229
線上訂位
22:02吃到飽店視覺圖
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